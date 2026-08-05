У НАТО знають про інцидент із дроном біля українського літака в аеропорту Німеччини

У НАТО кажуть, що проінформовані про дрон, який виявили у німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле".

Про це посадовець НАТО сказав кореспондентці "Європейської правди".

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

"Ми обізнані про цей інцидент", – сказав посадовець НАТО.

За його словами, розслідування цього інциденту проводять німецькі органи влади.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Німеччині відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.

Німеччина також створила новий поліцейський підрозділ, що спеціалізується на захисті від дронів, в якому планують залучити понад 130 співробітників.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.