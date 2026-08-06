Трамп заперечує дефіцит боєприпасів у США і погрожує джерелам ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, про те, що американські військові стикаються з дефіцитом боєприпасів на тлі війни з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент запевняє, що США мають "величезні" запаси ракет. Він також пригрозив джерелам ЗМІ "тривалими термінами ув'язнення".

"У США є величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, за потреби у США виробляються та постачаються значні обсяги боєприпасів. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик за всю історію нашої країни", – зазначив Трамп.

Крім того, за його словами, зараз ведуться розшуки джерел медіа, які "поширюють ці зрадницькі заяви".

"Будуть вимагатися тривалі терміни позбавлення волі", – додав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати станом на цей час витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив повідомлення, що з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.

Тим часом, за даними WP, Трамп вимагав від Гегсета пояснень щодо того, чому його, судячи з усього, ввели в оману стосовно гострого дефіциту боєприпасів.