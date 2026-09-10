У ЄС фіксують найменшу кількість заяв на отримання притулку за п’ять років

У першому півріччі 2026 року країни ЄС, а також Норвегія та Швейцарія, отримали 332 000 заяв про надання міжнародного захисту, що на 17 % менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це йдеться у пресрелізі Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA), пише "Європейська правда".

Така цифра є найнижчим показником, зафіксованим у першому півріччі з 2021 року. Тенденція до зниження кількості біженців спостерігається з 2024 року.

У першому півріччі 2026 року найбільше заяв надійшло від громадян Бангладешу (20 000), Єгипту (12 000), Венесуели (33 000) та Туреччини (12 000).

Франція отримала найбільшу кількість заяв (69 000) у першому півріччі 2026 року. За нею йдуть Італія (66 000), Іспанія (55 000) та Німеччина (55 000). Разом ці чотири країни отримали близько трьох чвертей усіх заяв про надання притулку.

Варто зазначити, що йдеться саме про нові заяви на міжнародний захист. Громадяни України, які шукають у європейських країнах притулок через війну, переважно не входять до цієї статистики, оскільки отримують скоріше тимчасовий захист, а не індивідуальний статус біженця.

Раніше Німеччина повідомляла про різке зменшення клопотань про притулок у 2026 році. А у червні 2026 перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку.