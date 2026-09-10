Макрон та фон дер Ляєн закликають ЄС посилити космічний сектор

Президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це вони заявили на другий день міжнародного космічного саміту у Парижі, повідомляє Euronews.

Виступаючи на саміті, Макрон назвав космічний сектор Європи "крихким" та наголосив на необхідності зміцнення його можливостей, закликаючи до спільного управління галуззю.

"Космічний простір залишається єдиним великим глобальним спільним надбанням, яке не регулюється нормами, що відповідають його важливості. Спільне управління є необхідним для вирішення цих викликів", – зазначив він.

За словами французького президента, на саміті планується підписати понад 50 угод про інвестиції на суму близько 20 мільярдів євро. Макрон також поділився своїми очікуваннями від розвитку європейської космічної галузі.

"Через два роки я хочу побачити, як перша європейська вантажна капсула Nyx стикується з Міжнародною космічною станцією; а через п’ять років – як перший європейський місячний посадковий апарат Argonaut приземлиться на поверхні Місяця", – розповів він.

"А через 10 років перша європейська пілотована капсула має стартувати з Куру з європейськими астронавтами та астронавтами інших країн на борту", – додав він, маючи на увазі космодром у Французькій Гвіані.

Тим часом Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має активізувати свої зусилля у космосі, як у наукових дослідженнях, так і в обороні, згадавши про війну Росії в Україні.

"Здатність отримувати доступ до космосу та діяти в ньому не лише є основою нашого процвітання, а й дедалі більше визначає нашу безпеку та незалежність. Ніде це не є очевиднішим, ніж в Україні. Супутниковий зв’язок забезпечує зв’язок між солдатами, а супутникові знімки виявляють переміщення на відстані сотень кілометрів", – зазначила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.