У ще одній федеральній землі Німеччини перед виборами лідирують ультраправі

За тиждень до виборів до парламенту федеральної землі (ландтагу) Мекленбург-Передня Померанія опитування показують, що опозиційна партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") продовжує випереджати керівну Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на опитування від Forschungsgruppe Wahlen, пише "Європейська правда".

За результатами опитування, "Альтернатива для Німеччини" на чолі з кандидатом на посаду міністра-президента Лейфом-Еріком Холмом набирає 37% голосів. Соціал-демократи ж мають шанс отримати 34%.

На третьому місці з 10% опинилася партія "Ліві", що входить до коаліції, випередивши ХДС із 7%. "Зелені" з результатом у 5% можуть залишитися у парламенті. А от Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) з результатом у 4% не зможе пробитися до парламенту федеральної землі, йдеться в опитуванні.

Щодо виборів до парламенту Берліна, опитування від тієї ж дослідницької групи вказують на боротьбу між лівими та правлячим Християнсько-демократичним союзом (ХДС). Так, "Ліві" набирають 23%, а правляча партія – 21%.

На третьому місці з 17% опинилася "АдН", випередивши "Зелених" з 16% та СДПН з 10%. АСВ з результатом у 3% не пройде до парламенту землі, судячи з результатів опитування.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, які пройшли 6 вересня, зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Після того у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти перемоги ультраправих у Саксонії.

Більше про вибори у Саксонії-Ангальт читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини