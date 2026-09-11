Міністр закордонних справ Німеччини вперше за сім років відвідає Будапешт

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наступного тижня відвідає Будапешт; цей візит стане першим візитом німецького глави МЗС до Угорщини з 2019 року.

Про це заявив на брифінгу представник Міністерства закордонних справ Німеччини Йозеф Гінтерзехер, пише Суспільне, передає "Європейська правда".

Під час візиту Вадефуль проведе переговори з президентом Угорщини Андрашем Балінтом Бакою та міністеркою закордонних справ Анітою Орбан.

Серед тем переговорів, як очікується, будуть європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та війна Росії проти України.

Також глава німецького МЗС має зустрітися з міністром економіки Угорщини Іштваном Капітані та представниками німецьких і угорських ділових кіл.

У МЗС Німеччини заявили, що після зміни уряду в Будапешті Берлін бачить можливість розпочати "новий етап" у двосторонніх відносинах.

У німецькому відомстві вважають, що зміни в Угорщині створили передумови для повернення країни до принципів верховенства права та європейських цінностей.

У Берліні також розраховують, що новий етап у відносинах із Будапештом може надати додаткового імпульсу економічній співпраці між країнами.

Окремою темою переговорів стане безпекова політика. У німецькому МЗС наголосили, що Угорщина є партнером Німеччини не лише в Європейському Союзі, а й у НАТО.

Сторони планують обговорити актуальні питання європейської безпеки та єдності, зокрема російську війну проти України.

Раніше міністерка закордонних справ Угорщини відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

Це сталося після того, яка міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.