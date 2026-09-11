Міністр закордонних справ Німеччини вперше за сім років відвідає Будапешт
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наступного тижня відвідає Будапешт; цей візит стане першим візитом німецького глави МЗС до Угорщини з 2019 року.
Про це заявив на брифінгу представник Міністерства закордонних справ Німеччини Йозеф Гінтерзехер, пише Суспільне, передає "Європейська правда".
Під час візиту Вадефуль проведе переговори з президентом Угорщини Андрашем Балінтом Бакою та міністеркою закордонних справ Анітою Орбан.
Серед тем переговорів, як очікується, будуть європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та війна Росії проти України.
Також глава німецького МЗС має зустрітися з міністром економіки Угорщини Іштваном Капітані та представниками німецьких і угорських ділових кіл.
У МЗС Німеччини заявили, що після зміни уряду в Будапешті Берлін бачить можливість розпочати "новий етап" у двосторонніх відносинах.
У німецькому відомстві вважають, що зміни в Угорщині створили передумови для повернення країни до принципів верховенства права та європейських цінностей.
У Берліні також розраховують, що новий етап у відносинах із Будапештом може надати додаткового імпульсу економічній співпраці між країнами.
Окремою темою переговорів стане безпекова політика. У німецькому МЗС наголосили, що Угорщина є партнером Німеччини не лише в Європейському Союзі, а й у НАТО.
Сторони планують обговорити актуальні питання європейської безпеки та єдності, зокрема російську війну проти України.
Раніше міністерка закордонних справ Угорщини відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.
Це сталося після того, яка міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.