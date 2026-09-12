Британські правопопулісти отримали рекордну пожертву

Партія Reform UK Найджела Фараджа отримала два окремі пожертвування у розмірі 36 млн фунтів стерлінгів від криптомільярдерів Крістофера Гарборна та Бена Дело, що забезпечило популістському лідеру фінансову перевагу в його боротьбі за перемогу на наступних загальних виборах у Великій Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У заяві, опублікованій Reform UK у суботу, було підтверджено, що Гарборн додав ще 36 млн фунтів стерлінгів до пожертви Дело, про яку було оголошено в п’ятницю.

Кожна з цих двох пожертв є найбільшою, яку коли-небудь надавали політичній партії у Великій Британії, що значно перевищує пожертву у розмірі 9 млн фунтів стерлінгів, яку Гарборн перерахував Reform UK у 2025 році.

У своїй статті для The Telegraph Дело стверджував, що Reform UK потребує такого фінансового вливання, щоб перетворити вибори на "чесну боротьбу". Дело, який і без того був одним із найбільших донорів Reform UK, заявив, що хоче забезпечити партії "рівні умови" на наступних загальних виборах.

У суботу газета також опублікувала коментар від Гарборна, в якому він назвав свій внесок "благодійним даром нашій країні".

Фарадж подякував обом чоловікам за їхні внески: "Обидва вони знають, що ми – єдина партія, яка може змінити ситуацію в країні на краще", – зазначив він у своїй заяві.

Згідно з даними Poll of Polls від Politico, Reform UK лідирувала в опитуваннях з квітня 2025 року. Однак зараз партія дещо відстає від Лейбористської партії, очолюваної новим прем’єр-міністром Енді Бернемом.

Праворадикальна сила наразі поспішає підготуватися до боротьби на тлі спекуляцій про те, що Бернем може оголосити дострокові загальні вибори, хоча чергові вибори заплановані лише на 2029 рік.

Британська поліція заявила в середу, 9 вересня, що проведе кримінальне розслідування щодо звинувачень у тому, що правопопулістська партія Reform UK порушила правила щодо пожертв, після того, як британський телеканал опублікував розслідування.

Нагадаємо, 4 вересня Reform UK повідомила, що двоє помічників лідера Найджела Фараджа подали у відставку після того, як вийшло розслідування, яке стверджує, що партія порушила виборче законодавство, домовившись з іноземним донором про фінансування політичних опитувань.

Також нещодавно стало відомо, що Reform UK отримала пожертву у розмірі 4 млн фунтів стерлінгів від інвестора у криптовалюту, засудженого у США за порушення банківської таємниці та помилуваного Дональдом Трампом.