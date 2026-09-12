Буданов розповів, чи захистить Україна Європу у разі нападу РФ та від чого це залежить

Україна прагне надати захист країнам, які підтримували її у війні, але на практиці фінальне рішення залежатиме від безпекової архітектури у Європі.

Про це заявив очільник офісу президента України Кирило Буданов на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На завершенні дискусійної панелі, у якій брав участь Буданов, він вирішив прокоментувати тему, якої не звучало у запитаннях. "Давайте так це сформулюємо – чи допоможе Україна іншим країнам, якщо це необхідно", – додав Буданов, перефразувавши дискусію, що була присвячена відмінну тему.

Кирило Буданов запевнив, що Україна "точно буде віддячувати всім, хто допомагав їй, тому це в принципі вигідно – мати Україну як друга, а не як когось іншого". Водночас він наголосив, що це також залежить від конфігурації "нової архітектури безпеки Європи".

"Без відповіді на це неможливо навіть реалістично спрогнозувати, що ж відбудеться в Європі, якщо, не дай Боже, російська агресія або агресія іншого гравця перейде на територію Європи. Від того буде зрозуміло, кому і яка армія потрібна, де вона має базуватись, на яких рубежах стояти, хто на кого розраховує (у спільній відповіді можливому агресору – ЄП) і чи розраховує взагалі", – додав голова ОПУ.

Окремо він підкреслив, що Європейські партнери мають визначити не лише архітектуру безпеки, а й "місію та роль України в цій архітектурі безпеки", і наголосив, що "Україна точно готова до активної участі в цьому і пропонує це відкрито".

Буданов, який до призначення в ОПУ очолював Головне управління розвідки Міноборони, також попередив партнерів, що визначення відповіді на це питання не варто відкладати.

"Кажуть, що ось Європа має прокинутись, підготуватись. А ви ніколи не думали, що може так статись, що просто не буде часу на це? І реальність не постукається до вас, а "сапогом" виб'є двері. Так теж буває", – пояснив він.

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Водночас президент США спробував переконати союзників, що Путін не планує атакувати НАТО.

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