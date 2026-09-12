Тисячі людей вийшли на кліматичний марш в Амстердамі

У суботу тисячі людей взяли участь у кліматичному марші в Амстердамі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Учасники пройшли від площі Дам до Музейної площі, щоб привернути увагу до кліматичних проблем.

За даними організаторів, у заході взяли участь близько 40 000 осіб. Поліція та міська влада не коментують кількість учасників.

Учасники, серед іншого, вимагали, щоб Нідерланди припинили використовувати викопне паливо, та закликали до прискореного переходу на чисту енергію. Деякі з них несли банери та плакати з гаслами на кшталт "Боже мій, припиніть використовувати нафту" та "Викопне паливо – це некруто". Також були помітні палестинські прапори та прапори руху Extinction Rebellion (XR).

Марш довжиною 2,5 кілометра організувала так звана "Коаліція проти кліматичної кризи", до складу якої входять різні екологічні та громадські організації, зокрема Milieudefensie та XR.

Останніми роками кліматичний рух дедалі частіше організовує ходи в Амстердамі, зазвичай восени. Найактивнішим роком був 2023-й. За даними організаторів, тоді в акції взяли участь близько 85 000 людей.

А в сусідній Німеччині цього дня протестували проти правих екстремістів.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, які пройшли 6 вересня, зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.