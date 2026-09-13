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У Польщі попереджали про повітряну загрозу через атаку РФ на Україну

Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 08:48 — Уляна Кричковська-Богданова

Урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Про загрозу оголосили у Влодавському, Лечинському, Свідницькому, Холмському та Краснотавському повіті у Люблінському воєводстві. 

Невдовзі загрозу скасували.

У ніч на 13 вересня Росія атакувала Україну 453 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними. Під час російської повітряної атаки у Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ударного безпілотника зайнялася пожежа на території промислового об'єкта. 

12 вересня у Польщі підіймали авіацію та розсилали сповіщення мешканцям прикордоння у зв'язку з атаками російських безпілотників на заході України. 

У ніч проти 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну. Також призупиняв роботу аеропорт Любліна.

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Польща Війна з РФ
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