У Польщі попереджали про повітряну загрозу через атаку РФ на Україну

Урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Про загрозу оголосили у Влодавському, Лечинському, Свідницькому, Холмському та Краснотавському повіті у Люблінському воєводстві.

Невдовзі загрозу скасували.

У ніч на 13 вересня Росія атакувала Україну 453 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними. Під час російської повітряної атаки у Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ударного безпілотника зайнялася пожежа на території промислового об'єкта.

12 вересня у Польщі підіймали авіацію та розсилали сповіщення мешканцям прикордоння у зв'язку з атаками російських безпілотників на заході України.

У ніч проти 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну. Також призупиняв роботу аеропорт Любліна.