Глава МЗС Естонії заявив, що атака РФ ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував російські удари по українських регіонах у ніч проти 13 вересня, внаслідок яких, зокрема, постраждала територія неподалік українсько-польського кордону.

Про це він написав у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Тсахкна опублікував відео, на якому, як стверджується, пожежа на території автозаправної станції після атаки російських дронів неподалік пункту пропуску "Ягодин".

"Лише за кілька годин до появи цих знімків члени моєї власної команди застрягли саме на цьому прикордонному переході, не маючи можливості виїхати з України через загрозу з боку російських дронів", – прокоментував він кадри.

Глава МЗС Естонії наголосив, що атаки Росії стають дедалі інтенсивнішими і наближаються все ближче до НАТО та ЄС.

"Наша відповідь також має бути більш рішучою. Кожна російська ракета та дрон, які Україна збиває, кожна російська військова потужність, яку ми допомагаємо Україні знищити, та кожна додаткова вартість, яку ми накладаємо на Москву, зміцнюють безпеку України та всієї Європи", – додав Тсахкна.

Нагадаємо, речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО".

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.