У Навроцького відреагували на дронові атаки РФ біля кордону з Польщею

У канцелярії президента Польщі запевнили, що Кароль Навроцький отримує всю інформацію щодо недільних атак Росії, здійснених неподалік від кордону з Польщею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Речник президента Рафал Лешкевич повідомив у неділю, що Кароль Навроцький "постійно отримує інформацію про всі інциденти та події, пов’язані з безпекою Республіки Польща, від Чергової оперативної служби, що діє в Раді національної безпеки".

"Вона перебуває в контакті з Урядовим центром безпеки та іншими службами", – додав він.

Він наголосив, що Канцелярія президента буде оперативно інформувати про всі рішення президента.

Рано вранці польські системи виявили атаку кількох реактивних дронів "Герань-5" на заході України. Один із них впав за 1 км від кордону з Польщею, другий – за 5 км.

Польські збройні сили підняли винищувачі, а служби попередили мешканців прикордонних регіонів про небезпеку. Один із російських дронів влучив у поїзд маршруту Київ–Варшава перед кордоном із Польщею, інший – поблизу прикордонного переходу Дорогуськ–Ягодин.

Порушення кордону Республіки Польща не зафіксовано – повідомило до 10:00 Оперативне командування видів збройних сил після завершення операції.

У неділю о 17:00 у штаб-квартирі Урядового центру безпеки відбудеться спеціальна нарада служб за участю міністрів та представників служб з ініціативи прем’єр-міністра Дональда Туска.

Варто зазначити, що речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".