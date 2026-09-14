Глава МЗС Німеччини сподівається на новий етап у відносинах з Угорщиною

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок здійснить візит до Угорщини – вперше з моменту усунення від влади багаторічного прем’єра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коментуючи свій візит, Вадефуль зазначив, що розглядає його як можливість швидко відновити відносини після закінчення правління Орбана.

За його словами, попереду ще багато роботи, але "політичні зміни в Угорщині дають можливість швидко відновити наші відносини на основі взаємної довіри та надійності".

Цей візит стане першим для глави німецького МЗС до Угорщини з 2019 року.

Німеччина привітала новий етап у відносинах після приходу до влади прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який обійняв посаду цього року після 16-річного правління Орбана.

У цьому контексті варто зазначити, що Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії атакам Росії.