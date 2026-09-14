ЄС готує нову стратегію щодо Арктики через активність Росії

У жовтні 2026 року Європейський Союз планує представити нову стратегію щодо арктичного регіону.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила під час спілкування з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії 14 вересня, пише "Європейська правда".

У стратегію планують включити конкретні проєкти в сферах безпеки, клімату та довкілля. Також, за словами Каллас, важливим є питання тіньового флоту Росії.

"Це екологічні бомби з годинниковим механізмом, які цокають і в наших водах. Водночас вони також підживлюють війну Росії в Україні", – каже топдипломатка ЄС.

Зокрема, на саміті у Фінляндії, європейські лідери обговорять важливість посилення спроможностей у регіоні, зокрема щодо криголамів.

Як вважає Кая Каллас, відкриття колишніх радянських військових баз, проведення випробувань російських ракет на далекій півночі – все це демонструє важливість арктичного регіону з точки зору геополітики.

Європейські політики уже не вперше попереджають, що Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого Європа має ставитися серйозно.

А міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що НАТО має організувати спільну операцію під назвою "Арктичний вартовий" для захисту регіону – як це робиться в Балтійському морі.