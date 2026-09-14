Конгресмен розповів, що може змінитись для України після проміжних виборів у США

Член Палати представників від Демократичної партії Євген Віндман впевнений, що після проміжних виборів до Конгресу підтримка України збережеться як з боку демократів, так і з боку республіканців.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Коли Віндмана спитали, чи збережеться двопартійна підтримка України після проміжних виборів, він відповів: "Це 100%. Так".

Він пояснив свою впевненість тим, що в обох палатах Конгресу було чимало голосувань за проєкти щодо підтримки України, які мали позитивний результат.

"Був лише один випадок щодо України, коли через процедурні моменти результат був дещо іншим. Але загалом є переважна підтримка з боку і демократів, і республіканців. І я постійно чую це у розмовах з ними", – зазначив конгресмен.

Також він пояснив свою впевненість тим, що "Україна – на правильному боці історії".

"Американський народ – попри всі певні політичні виклики, які є у нас у Конгресі – усвідомлює, що Україна бореться за свою свободу. За ті цінності, на яких заснована наша країна. Тому я впевнений, що двопартійна підтримка триватиме. Навіть попри певне відчуття втоми", – наголосив Віндман.

При цьому він додав, що після виборів повного повернення до минулого "статус-кво" не буде.

"Крім того, я щиро вважаю, що за попередньої адміністрації, тобто за демократів, підтримка не була достатньою. Я би і тоді набагато рішучіше підтримував Україну та наших європейських союзників… Отже, не обов’язково все повертати до стану перед Трампом. Але до певної міри ми повернемося до своїх принципів та відновимо підтримку", – вказав Віндман.

У цьому ж інтерв’ю Віндман висловив впевненість, що Палата представників ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема.

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