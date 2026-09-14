У ЄС запевнили, що зміцнюють протидію загрозам на східних кордонах

Європейський Союз здійснює роботу для збільшення спроможності протидіяти загрозам на східних кордонах ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

У Євросоюзі переймаються проблемами захисту східних кордонів від зовнішніх загроз.

"Ми з найвищою серйозністю ставимося до будь-якої загрози, яку бачимо на наших східних кордонах", – заявив Гілл, коментуючи російську атаку на станції в Ягодині, за кілька кілометрів від кордону Польщі з Україною.

Він наголосив, що ЄС робить все можливе, щоб відвернути потенційні загрози від громадян держав-членів.

"Робота, яку ми здійснюємо… на всіх рівнях, полягає саме в тому, щоб запевнити наших громадян у Польщі та в інших країнах, що ми вживаємо всіх можливих кроків для зміцнення нашої європейської спроможності протидіяти цим загрозам та відвернути їх у майбутньому", – підкреслив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що російський удар поблизу польського кордону був спробою Росії залякати Захід.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками.