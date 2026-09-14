Прем'єр Латвії: Україна подарувала Європі час, а ми використовуємо його неправильно

Завдяки Україні решта Європи зараз має час на підготовку, однак цей час використовується неправильно.

Про це заявив у понеділок на пресконференції після Європейського арктичного саміту, що відбувся у Фінляндії, прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він підкреслив, що час – найцінніше, що може бути. "Ми не можемо купити час. Вони [українці] дали нам час, щоб підготуватися, але ми використовуємо його неправильно", – сказав Кулбергс.

Політик заявив, що кожен день слід використовувати для підготовки до найгіршого сценарію, і лише тоді буде мир.

Однак проблема, за його словами, полягає в тому, що росіянам дозволяють повертатися до суспільного життя – у спорті, культурі та інших сферах. "Ми знову їх нормалізуємо", – вважає Кулбергс.

Тому, на його думку, необхідно більше інформувати європейське суспільство про реальність.

Він наголосив, що в Європі необхідно боротися з російською "пропагандистською машиною" у соціальних мережах, яка поширює брехню, але змінює настрої в суспільстві.

Кулбергс у неділю та понеділок брав участь у Європейському арктичному саміті у Фінляндії.

Мета саміту – зміцнити загальний стратегічний підхід Європейського Союзу до Арктичного регіону з урахуванням його зростаючого геополітичного значення.

Раніше прем’єр Латвії закликав використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

Також він заявляв, що Європа може платити за свою безпеку в євро, а Латвія заплатить людьми.