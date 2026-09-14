Міністр оборони Польщі: все більше вказує, що росіяни загубили нову модель "Гербери"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поділився світлиною знайденого раніше цього дня російського дрона, зазначивши, що йдеться про нову модель "Гербери".

Відповідний допис він розмістив в Х, передає "Європейська правда".

Міністр закликав виявляти особливу обережність у коментарях та аналізах.

"Ми дізнаємося дедалі більше про дрон, виловлений поблизу Ярославця. Рекомендую виявляти особливу обережність у коментарях та аналізах. На фотографії – саме цей об’єкт. Все більше даних вказує на те, що росіяни, ймовірно, загубили нову модель дрона типу "Гербера", – написав Косіняк-Камиш.

Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz wiecej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. pic.twitter.com/EuSC6sTPuJ – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

Раніше Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що неподалік від пляжу в Західнопоморському воєводстві Польщі з води підняли дрон російського походження.

Регіональні польські ЗМІ поділилися відео зі знайденим у Балтійському морі безпілотником російського походження.