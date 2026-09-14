Дев’ять країн ЄС просять відкласти перевірки на кордоні за системою в'їзду EES

Дев’ять країн ЄС, зокрема Франція, прагнуть відтермінувати запровадження зняття відбитків пальців у громадян країн, що не входять до ЄС, просячи про додатковий час для впровадження нових прикордонних перевірок у завантажених аеропортах блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Система в’їзду-виїзду (EES), яка мала повністю набути чинності 6 вересня, неодноразово відкладалася, щоб уникнути скупчення відвідувачів під час великих подій, зокрема Олімпійських ігор 2024 року.

Зараз дев’ять країн, зокрема популярні туристичні напрямки – Франція, Греція, Португалія та Італія, – повідомили Брюсселю, що їм потрібен додатковий час. Німеччина, Мальта, Нідерланди, Швейцарія та Бельгія також звернулися з проханням про відстрочку. Іспанія, яка зіткнулася з початковими труднощами, повністю впроваджує систему EES.

Система EES, яка була вперше прийнята ЄС у 2017 році, офіційно запущена в жовтні минулого року і мала запрацювати в повному обсязі в квітні, але початкові проблеми, зокрема в Греції та Португалії, призвели до чергового відтермінування для держав-членів.

Джерела в ЄС повідомляють, що систему вважають успішною: зареєстровано близько 200 млн записів, а 70 000 осіб не допустили до Шенгенської зони.

Серед них – особи без віз, ті, хто перевищив дозволений 180-денний термін перебування, або британці, які перевищили дозволений 90-денний термін перебування.

Також було затримано злочинців, які використовували підроблені паспорти або документи, що посвідчують особу: записи відбитків пальців та знімків обличчя викрили використання особами різних паспортів.

Затримки в цих дев’яти державах-членах не охоплюють всю територію країн.

Великі аеропорти, такі як Франкфурт і Схіпхол – два найзавантаженіші міжнародні хаби Європи – також проводять біометричну реєстрацію, але невеликі аеропорти, можливо, ще не повністю налагодили цей процес.

За даними джерел, лише 12 аеропортів із 1 500 пунктів перетину кордону все ще мають проблеми.

Франція також не запровадила перевірки в порту Дувра, де французька поліція перебуває в унікальному становищі, здійснюючи прикордонний контроль у країні, що не входить до ЄС.

Технічно ті, хто не знімає відбитки пальців та не фіксує зображення обличчя, наразі порушують регламент ЄС, який скасував будь-яке право на призупинення дії EES, але джерела в Брюсселі підтвердили, що їх не будуть притягати до відповідальності.

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair у понеділок, 7 вересня, закликала Європейську комісію продовжити дію винятку щодо Системи в’їзду/виїзду до ЄС (EES) щонайменше до квітня 2027 року.

Раніше повідомляли, що нові процедури прикордонного контролю в Європейському Союзі (EES) призвели до значного збільшення часу очікування в аеропортах. Зокрема у Брюсселі середній час проходження контролю в години пік став удвічі довшим, ніж минулого літа.

Більше про реформу читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.