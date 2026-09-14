У Німеччині працевлаштовані близько 400 тисяч українців

Приблизно через чотири з половиною роки після початку війни в Україні в Німеччині працюють близько 400 000 українців, з яких майже 350 000 сплачують внески до системи соціального страхування.

Про це, як пише "Європейська правда", передає ntv.

За даними речника Федерального агентства з питань зайнятості (BA), у червні рівень зайнятості громадян України становив 39,7 відсотка.

У травні кількість українців, які отримували базову допомогу з безробіття, становила 474 534 особи.

"У середньому кількість працевлаштованих українців зростає більш ніж на 5 000 осіб щомісяця", – зазначив представник BA.

Це означає, що порівняно з минулим роком кількість українців, які працюють у Німеччині, збільшилася на 64 000 осіб.

Кількість українців, які отримують базову допомогу з доходів, за рік зменшилася на 19 163 особи (3,9 %).

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні, але робитиме це "без примусу".

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Детальніше про це у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.