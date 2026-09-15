Німеччина додатково виділить мільйон євро на ядерну безпеку в Україні

Німеччина виділить додатковий мільйон євро на підвищення рівня безпеки на атомних електростанціях України,

Про це повідомило агентство dpa з посиланням на німецьке Міністерство охорони навколишнього середовища, інформує "Європейська правда".

Як повідомило міністерство агентству, парламентський державний секретар Ріта Шварцелюр-Зуттер має оголосити про це фінансування у вівторок на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

Наразі Німеччина вже виділила 7,3 млн євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні.

Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до посилення міжнародної підтримки зусиль з відновлення захисної конструкції на Чорнобильській АЕС, яка була пошкоджена на початку 2025 року.

Німеччина планує виділити 50 млн євро на ці роботи, про що минулого місяця повідомив міністр охорони навколишнього середовища Карстен Шнайдер.

Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Також стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль "Групи семи" для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС.