Лавров впевнений, що РФ поверне заморожені в ЄС активи

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія доможеться повернення своїх заморожених у ЄС золотовалютних резервів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Лавров зазначив, що "юридична агресія країн Заходу" виявляється і "у розширювальному тлумаченні норм міжнародного права, і в переписанні цих норм під свої потреби". Прикладом цього, за його словами, є ситуація з активами Центрального банку Росії, які були заморожені в брюссельському депозитарії Euroclear.

"Єврокомісія, як і раніше, як я вже казав, хоче конфіскувати ці активи, а потім повернути їх нам лише після того, як ми виплатимо Україні певні репарації. Ми доможемося повернення наших золотовалютних резервів, я анітрохи в цьому не сумніваюся", – сказав Лавров.

"Зараз у Євросоюзі вигадують різні квазіюридичні підстави не тільки для виправдання цього, по суті, злодійства, а й для того, щоб вивести ці кошти з-під бельгійської юрисдикції, бо бельгійський прем’єр категорично відмовляється робити що-небудь у напрямку їх конфіскації, а саме цього хоче керівництво Євросоюзу. І хочуть переказати на якийсь рахунок, який буде загальносоюзним рахунком, а не бельгійським. Це абсолютно відверта кримінальна спроба розділити відповідальність, організувати кругову поруку", – заявив глава російського МЗС.

Він зазначив, що країни Заходу "намагаються представити справу так, ніби кошти належать Росії, але прибуток від них, що перевищує обумовлену частку, Росії не належить".

За словами Лаврова, це було б правильно, якби на ці кошти не було накладено арешт – якби вони не були заморожені.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель