Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії.

Про це в X повідомили міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш та Оперативне командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою", – написав Косіняк-Камиш.

Фото: Х / Władysław Kosiniak-Kamysz

Як заявили в Оперативному командуванні, спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

Також ударний безпілотник атакував локомотив поїзда "Укрзалізниці" за 2 км від кордону з Польщею. В компанії не виключають, що ціллю міг бути поїзд з іноземними гостями, який залишив територію України цим самим маршрутом невдовзі перед ударом.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.