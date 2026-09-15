Литовський порт Клайпеда модернізують для прийому військових кораблів НАТО

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть 100 млн євро кредиту для модернізації та розширення інфраструктури литовського порту Клайпеда, аби посилити його роль у військовій мобільності, енергетичній безпеці та розвитку морської вітроенергетики в Балтійському регіоні.

Про це йдеться у відповідній заяві від 15 вересня, пише "Європейська правда".

Як зазначається, загальна вартість проєкту становить близько 201 млн євро, а кредит ЄІБ покриє майже половину необхідного фінансування. Решту коштів планують залучити з європейських, національних та інших джерел.

Одним із ключових елементів проєкту стане адаптація частини цивільного круїзного термінала до вимог НАТО, що своєю чергою дозволить приймати та обслуговувати військово-морські судна країн Альянсу.

А це має сприяти посиленню військової мобільності та логістичних можливостей НАТО в Балтійському регіоні.

Водночас інфраструктура залишатиметься доступною для цивільного використання. Завершити весь проєкт планують до кінця 2027 року.

Модернізація також передбачає встановлення систем берегового електропостачання для поромів, створення інфраструктури для виробництва та заправки "зеленим" воднем, використання портових суден із низьким рівнем викидів та модернізацію причалів для розвитку морської вітроенергетики.

Крім того, заплановані днопоглиблювальні роботи та зміцнення хвилерізів.

Зазначимо, на тлі попереджень Польщі про можливу активізацію дій Росії в найближчі тижні головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що наразі немає даних, які б свідчили про підготовку РФ до конвенційної атаки на країни Балтії.

У серпні ВПС країн Балтії провели навчання з виживання на морі. Також писали, що очільник МЗС Польщі закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області Росії.