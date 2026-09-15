Каллас: ЄС може ввести жорсткішу видачу віз для росіян

Країни-члени Європейського Союзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену, заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам і зменшити кількість туристичних віз для росіян.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас під час свого виступу в Європарламенті 15 вересня, пише "Європейська правда".

Каллас нагадала, що недавно Угорщина вже вислала 10 російських дипломатів. Також Євросоюз обмежив чисельність російської місії при ЄС.

"Існує потенціал для ще більших дій. Ми можемо ще більше посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгенської зони, можемо заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам. І нам слід переглянути практику видачі туристичних віз громадянам Росії. Ми мусимо зменшити кількість осіб, які здійснюють атаки на європейській території", – сказала топдипломатка ЄС.

Також Каллас нагадала про важливість скорочення джерел фінансування Росії. Так, санкції ЄС уже позбавили російську економіку одного трильйона євро, відмітила дипломатка.

"Зараз ми завершуємо роботу над найбільшим на сьогодні списком об’єктів для санкцій. Ми також послідовно ліквідуємо "тіньовий флот". Військово-морські операції ЄС відіграють провідну роль у проведенні оглядів підозрілих суден", – заявила Каллас.

Нагадаємо, Європейський Союз ще з літа обговорює обмеження видачі віз тим, хто воював в Україні на боці РФ. У 21-й пакет санкції ЄС вніс механізм для заборони віз російським військовим, але сама заборона ще не набула чинності.

Раніше Каллас заявляла, що ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються. Тож країни-члени Євросоюзу мають бути готовими швидше, ніж до 2030 року, як заявляли раніше.