ЗМІ: у Нідерландах допускають причетність фермерів до ймовірної диверсії на залізниці

За масштабним втручанням в залізничну інфраструктуру у Нідерландах, яке, ймовірно, є диверсією, може стояти група фермерів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Зі спілкування з джерелами у фермерських спільнотах та організаціях випливає, що в деяких онлайн-групах обговорювалися радикальні дії. Серед іншого, йшлося про залізницю – зокрема, там обговорювали, як кріпити труби до колій.

У кількох онлайн-групах з багатьма учасниками швидко поширилися фото труб на рейках. Втім, невідомо, хто саме і де їх зробив.

За даними оператора ProRail, всього йдеться про 35 втручань зі сторонніми об’єктами на коліях. Офіційно ніхто не брав на себе відповідальність за те, що сталося.

У поліції відмовились коментувати, які версії слідство вважає найбільш імовірними. Неофіційно журналістам підтвердили, що причетність фермерів чи їхніх прихильників – одна з версій, які розглядаються.

У протестній групі фермерів Agractie заявили, що нічого не знають про інцидент. У Farmers Defence Force заявили про свою непричетність – проте керівник спілки не виключив, що це ініціатива окремих радикально налаштованих фермерів.

Загалом у спілках аграріїв заявляють, що не схвалюють подібних методів і вважають це надмірним проявом протесту.

"Диверсії не мають нічого спільного з правом на протест. Хто б не стояв за цим, вони мають серйозно запитати себе, чиїм інтересам це на користь", – відреагували у спілці LTO Nederland.

Нагадаємо, 15 вересня оператор залізниці ProRail заявив про масштабні перебої через те, що у багатьох місцях на коліях з’явились прикріплені труби і це має ознаки скоординованої акції. У компанії наголосили, що такі дії створювали загрозу для життя людей.

В одному місці поїзд наїхав на таку ділянку, але на малій швидкості, тому минулось без серйозних наслідків.

У зв’язку з подіями ProRail заявила про підвищену пильність і патрулювання поблизу інфраструктури на найближчий час.

Інциденти стались на тлі чергової хвилі фермерських протестів. Серед іншого, протестувальники палили стоси сіна та інші предмети уздовж трас і провінційних доріг.

У столиці Румунії Бухаресті, де також протестують фермери, під час акції сталися сутички.