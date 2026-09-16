Фон дер Ляєн пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея"

Європейський Союз фінансує закупівлю ракет Patriot для України та має за мету зміцнити її протиповітряну оборону та розробити спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту "Фрея".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" у середу, 16 вересня.

Євросоюз вважає, що повинен розробити спільну з Україною систему ППО на основі проєкту "Фрея".

"Ми зміцнимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер їх необхідно терміново доставити", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС та Україна "також повинні спільно зменшити нашу залежність від одного постачальника (США. – "ЄП")".

"Саме тому ми хотіли б розробити разом з Україною доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці – проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що "Фрея" – "це лише початок".

"Потрібно більше. Використовуючи залишки коштів SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями", – підкреслила посадовиця.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у Норвегії 8-9 вересня зустрівся з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".

Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою "Фрея", та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують.

11 вересня у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якого увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.