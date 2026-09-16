Глава МЗС Польщі пояснив вимогу Варшави про участь у мирних перемовинах щодо України

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський пояснив, що Варшава прагне тісної участі у мирних переговорах довкола російсько-української війни через те, що це безпосередньо стосується і безпеки Польщі.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чому Варшава активно виступає за її залучення у переговорний процес довкола російсько-української війни, Сікорський пояснив, що йдеться про безпосередні безпекові інтереси країни.

"Польща – єдина країна в Європі, яка межує як з Росією, так і з Україною. Ми також доставляємо (йдеться про те, що Польща надає транзит. – ЄП) 95% усієї допомоги Україні і забезпечуємо безпеку хабу в Ясьонці, без якого ви б не мали цієї допомоги. Також результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу", – зазначив міністр.

Він додав, що Польща, крім того, є важливим економічним гравцем, а також – серед лідерів у НАТО за обсягами витрат на оборону.

"Ми витрачаємо 50 мільярдів доларів на рік на прямі оборонні потреби. Якщо врахувати супутні витрати, то ще більше. У нас більше танків і більше боєготових бригад, ніж у Німеччини, Франції та Великої Британії разом узятих. Тож – так, ми вважаємо, що з нами мають радитися", – сказав Сікорський.

Він зазначив, що з усіх переговорних форматів щодо України Варшава вважає найбільш правильним так звану "європейську п’ятірку".

"Нам найбільше до вподоби формат "Е5", до якого входять країни південного, північного та східного напрямків. Часи, коли Західна Європа самостійно визначала безпеку Східної Європи, мають залишитися в історії, як поганий приклад", – наголосив він.

Нагадаємо, минулого тижня очільник МЗС Італії Антоні Таяні закликав офіційний Київ розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів – долучивши, зокрема, Італію та Польщу.

Його заява пролунала на тлі візиту до Києва перемовників Трампа і безпекових радників лідерів Франції, Британії та Німеччини, так званої "євротрійки".

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