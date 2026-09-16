"Це фашист, його місце у в'язниці": Сікорський про напад Брауна на пам'ятник УПА у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив антиукраїнські витівки одіозного політика Гжегожа Брауна, який нещодавно сплюндрував меморіал воякам УПА, та запевнив, що він "нерукоподатний" для провідних польських партій.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сікорського запитали про останній скандальний вчинок Брауна, лідера ультраправої "Конфедерації польської корони", коли він сплюндрував меморіал воякам УПА, та запитали, чи можна розраховувати, що його зупинять.

"Я хочу, щоб ваші слухачі та глядачі почули: Гжегож Браун – представник крайнього правого крила польської політики. Він – фашист, антисеміт і злочинець. Йому вже висунули звинувачення через кілька правопорушень. Його, зокрема, звинувачують у насильному знищенні єврейської менори у парламенті Польщі, а також у запереченні Голокосту. Він настільки токсичний, що ніхто не припускає і думки про коаліцію з ним", – відповів очільник МЗС Польщі.

"Тож я сподіваюся, що польський суд працюватиме якнайшвидше і ухвалить рішення, яке усуне його з публічного життя…Він ризикує опинитися у в’язниці. Там йому і місце", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Браун похвалився нищенням пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС, в урочищі Бялисток в Грубешівському повіті. Польська прокуратура почала розслідування з цього приводу.

15 вересня Європарламент дав згоду на притягнення Брауна до відповідальності у Польщі за заперечення Голокосту – що вже не перший випадок зняття імунітету зі скандального політика

Так, у березні 2026 Європарламент проголосував за позбавлення імунітету Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

До цього Європарламент двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету для притягнення його до відповідальності за знищення ханукальних свічок у Сеймі та напад на лікарку-гінеколога.