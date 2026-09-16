Фон дер Ляєн: ми посилимо санкції проти Росії, тиск має продовжуватися

Європейський Союз посилить санкційний тиск на Росію, а також приділить додаткову увагу втіленню в життя вже існуючих санкцій.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" у середу, 16 вересня.

Президентка Єврокомісії пообіцяла посилення санкцій проти Росії.

"Ми посилимо санкції проти Росії. Необхідно й надалі чинити тиск на Росію", – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "потрібні не обов’язково нові санкції, а перш за все забезпечення виконання вже існуючих санкцій".

"Наші санкції болючі. Вони чинять величезний тиск на російську економіку. Росія робить усе можливе, щоб обійти їх. Тому ми повинні закрити будь-які лазівки", – заявила президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", через позицію Франції і Словаччини ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів – щоб виграти час на додаткові перемовини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає ЄС не знімати санкції з російських олігархів.