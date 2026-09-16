У Білорусі після переговорів зі США звільнили 25 політв’язнів

Спеціальний посланник президента США з питань Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив, що 25 білоруських політв’язнів звільнили в обмін на скасування санкцій США з двох білоруських компаній.

Про це Коул написав у себе в Х, пише "Європейська правда".

Згадані 25 в’язнів уже вийшли на свободу, заявив спецпосланник президента США.

"Прихильність президента Трампа до прямої дипломатії приносить результати. Ми й надалі будемо покращувати відносини між США та Білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей", – написав Коул.

Фото: Джон Коул у Х

Серед звільнених – директор БелаПАН Дмитрій Наважилов, журналіст Андрей Александров та його дружина Ірина Злобіна, бізнесмен і культурний менеджер Павел Белавус, гендиректорка медіа TUT.BY Людмила Чикіна.

Також у списку – колишній слідчий Явлен Юшкевич, музиканти Євген Бурло, Андрей Яремчик, Алесь Чумаков, підприємиця Тетяна Кузіна та Яна Пінчук, активістка Альона Лазарчик, адвокатка Анастасія Лазаренко, волонтерка Світлана Якубович, айтівець Павел Петрученя, журналіст Кирил Позняк.

Нагадаємо, в обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Спецпосланець президента США у справах Білорусі прибув до Мінська у вівторок. Там Коул провів переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Раніше повідомляли, що звільнений з білоруської виправної колонії журналіст Анджей Почобут у вівторок, 8 вересня, перетнув кордон Польщі з Білоруссю. Почобут повернувся на свободу наприкінці квітня після п’яти років, проведених у білоруській виправній колонії суворого режиму.