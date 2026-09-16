Сибіга: Путін прагне спровокувати міграцію до Європи, спричинивши продовольчу кризу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що план кремлівського правителя Владіміра Путіна полягає в провокуванні нової хвилі міграції до Європи через продовольчу кризу, спричинену блокадою українського експорту Чорним морем.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Сибіга, російський терор також загрожує країнам Африки, Близького Сходу та Азії.

За його словами, такими діями Москва, зокрема, планує дестабілізацію Європи.

"Путін робить ставку на те, що голод і нестача продовольства можуть спричинити приплив мігрантів. Саме цього він і домагається, особливо напередодні виборів у країнах-членах ЄС наступного року. Путін знає, що міграція – одне з найгостріших і найбільш суперечливих питань у європейських передвиборчих кампаніях, особливо після того, як він побачив, наскільки ефективно пов’язані з Росією мережі експлуатували нещодавню кризу в Сеуті", – підкреслив Сибіга.

Глава МЗС переконаний, що господар Кремля використовуватиме всі доступні методи для збільшення міграції до Європи – блокада Чорного моря є лише одним із них. Ще одним залишається режим Лукашенка в Білорусі, додав він.

"Москва вважає, що її стратегія створить напруженість, посіє розбрат, зміцнить радикальні антиєвропейські рухи і, зрештою, послабить підтримку України з боку Європи. Саме тому підтримка експорту сільськогосподарської продукції з України та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі мають стратегічне та життєво важливе значення як для Європейського Союзу, так і для всієї міжнародної спільноти", – наголосив Сибіга.

У цьому контексті він заявив про необхідність термінових заходів для забезпечення безперебійного комерційного судноплавства з українських морських портів, розробки всіх можливих альтернативних маршрутів і механізмів транспортування вантажів через ЄС, а також надання максимальної підтримки українським фермерам.

"Ще одним найважливішим пріоритетом є розробка та спільна реалізація загальноєвропейської стратегії протидії російським кампаніям дезінформації, втручання та маніпуляцій. Україна готова поділитися своїм цінним досвідом", – резюмував міністр.

Наприкінці липня до українських портів перестали заходити судна через погіршення безпекової ситуації. Президент Володимир Зеленський також попереджав, що Росія посилюватиме тиск на морський коридор.

На початку серпня Міністерство аграрної політики України звернулося до Єврокомісії з проханням розглянути можливість виділення 220 млн євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами українських малих і середніх агровиробників.

Водночас у Брюсселі заявили, що підтримка надаватиметься за використання вже наявних механізмів.