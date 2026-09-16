В Естонії скандал через депутата з України: погрожував посадовцям для впливу на допомогу

Естонські посадовці заявили, що український депутат Арсен Пушкаренко чинив тиск на представників влади Естонії, намагаючись впливати на розподіл допомоги Україні.

Про це йдеться у розслідуванні Eesti Ekspress, підготовленому на основі розмов більш ніж із 20 джерелами та документів, передає "Європейська правда".

За даними видання, конфлікт між Пушкаренком та представниками Естонського центру міжнародного розвитку та співробітництва (ESTDEV) загострився цього року.

Естонські посадовці стверджують, що депутат намагався домогтися спрямування коштів на конкретні проєкти, зокрема в Житомирській області.

Кульмінацією стала зустріч 18 червня в Таллінні. За даними розслідування, Пушкаренко разом з українською делегацією обговорював із керівництвом ESTDEV та організаторами конференції з відновлення України майбутні проєкти.

У меморандумі, підготовленому для керівництва Міністерства закордонних справ Естонії, стверджується, що під час зустрічі Пушкаренко згадував можливу зміну уряду країни та Урмаса Рейнсалу як майбутнього прем’єра.

"[Пушкаренко] під час зустрічі неодноразово згадував очікувану зміну уряду Естонії, конкретно називаючи Урмаса Рейнсалу майбутнім прем’єр-міністром, і стверджував, що після зміни уряду працівників ESTDEV, а також міністра закордонних справ притягнуть до відповідальності та покарають", – зазначається там.

Також у документі наголосили, що співпраця з Пушкаренком "стала неможливою через його непередбачувану поведінку, нав’язування непродуманих проєктів, які відповідають особистим інтересам, а також неетичний медійний тиск".

Естонські посадовці також заявили, що Пушкаренко нібито намагався чинити медійний тиск, щоб представники ESTDEV публічно підтверджували домовленості щодо майбутніх проєктів.

Водночас естонська сторона наполягала, що остаточні рішення про використання коштів ухвалюються в Естонії відповідно до встановлених процедур.

Після цієї зустрічі міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна доручив припинити робочі контакти з Пушкаренком.

Як зазначається, Естонія почала спрямовувати значну частину допомоги на відновлення Житомирської області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кошти Естонії там, зокрема, відновлювали дитячий садок в Овручі, міст у Малині, житло для внутрішньо переміщених осіб, медичні та освітні об’єкти.

За даними розслідування, Пушкаренко часто був присутній на відкритті таких об’єктів і публічно пов’язував їх із власною діяльністю.

Зокрема на огорожі дитячого садка в Овручі розміщували табличку, де зазначалося, що будівництво здійснюється за підтримки депутата. За словами співрозмовників видання, естонські представники вимагали прибрати її.

Також у розслідуванні згадуються події вересня 2023 року, коли фонд Олени Зеленської повідомив ESTDEV про ситуацію в Житомирській області щодо будинків для багатодітних сімей, що постраждали від війни. Зазначається, що Пушкаренко приїхав туди та заявив, що представляє Естонію, а також пообіцяв одній із родин місце в будинку, який будували за участю естонської допомоги.

В Естонії заявили, що Пушкаренко не має повноважень представляти країну чи цей проєкт. Після цього ESTDEV домовився, що пропозиції щодо об’єктів для реконструкції подаватиме безпосередньо українська влада, а естонська сторона самостійно обиратиме проєкти.

Після цього Тсахкна під час зустрічі в Малині особисто сказав Пушкаренку, що Естонія більше не працюватиме за принципом "ти кажеш – Естонія робить".

"У нас є домовленості з Україною, а не з тобою", – згадав Тсахкна.

За словами кількох учасників ситуації, Пушкаренко після розмови помітно розлютився.

Окремо у розслідуванні йдеться про політичні контакти Пушкаренка з головою опозиційної партії "Ісамаа" Урмасом Рейнсалу. Український депутат неодноразово позитивно висловлювався про Рейнсалу та підтримував його як потенційного майбутнього прем’єр-міністра Естонії.

Рейнсалу заявив, що не обіцяв Пушкаренку звільняти естонських посадовців у разі приходу до влади. Водночас він підтвердив, що його попереджали про поведінку українського депутата.

За даними видання, через ситуацію естонське Міністерство закордонних справ рекомендувало своїм дипломатам не проводити зустрічі з Пушкаренком. Про ситуацію також поінформували прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала та Департамент поліції безпеки країни.

Також зазначається, що попри неодноразові прохання, Пушкаренко до моменту публікації статті не відповів на запитання журналістів.

Нагадаємо, у серпні міністр оборони Естонії від керівної Партії реформ Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

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