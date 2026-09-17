WSJ: Трамп має намір підписати "проєкт Грема" про санкції проти РФ

У Білому домі підтверджують, що президент США Дональд Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту.

Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

"До народу України: ви не самотні", – заявив сенатор Річард Блументаль, який виступив співавтором ініціативи.

Звертаючись до господаря Кремля Владіміра Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми збираємося задушити вашу військову машину".

Представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати цей законопроєкт.

Повідомляли, що Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про мита для країн, які купують російські енергоресурси.

7 серпня проєкт був ухвалений в Сенаті США. Тепер його має підписати президент Дональд Трамп.