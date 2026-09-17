Марін Ле Пен: Франція не може продовжувати допомагати Україні фінансово

Неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен переконана, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.

Заяву французької політикині наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Ле Пен запевнила, що її позиція "не є актом ворожості щодо України".

"Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів, їхні збройні сили, ми можемо продовжувати постачати їм обладнання, щоб вони могли захищатися. Але з фінансової точки зору ми більше не можемо. Ми більше не можемо", – сказала вона.

Опоненти часто критикують Ле Пен за те, що її прийняли в Кремлі під час президентської кампанії у 2017 році, а також за занадто поступливу позицію щодо Росії.

Неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" виступає за "проведення великої конференції з питань миру" з метою досягнення "дипломатичного врегулювання" війни РФ проти України.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

Тим часом президент і прем'єр Франції побили рекорд непопулярності.

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