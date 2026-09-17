В ЄС кажуть, що Австралія та Нова Зеландія теж можуть отримати статус асоційованого члена

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Австралія та Нова Зеландія можуть піти за прикладом Канади й стати "асоційованими членами" Європейського Союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як вказала Метсола, ініціатива щодо "асоційованого членства" з Канадою зміцнить співпрацю з країнами-однодумцями та заохотить до неї нові країни.

Вона охарактеризувала запропонований статус асоційованого як "третій шлях" між повноправним членством у ЄС та статусом країни-кандидата.

"Є країни, з якими ми хочемо поглибити наші відносини. Я не сумніваюся, що до цього переліку увійдуть й інші країни, а ще інші прийдуть до нас із проханням про співпрацю... У такі часи невизначеності важливо мати друзів", – зазначила президентка Європарламенту.

ЄС уже має торговельні угоди як з Австралією, так і з Новою Зеландією, що є потенційною відправною точкою для тіснішої співпраці.

На запитання про технічні деталі того, як саме виглядатиме асоційоване членство, Метсола розповіла, що переговори ще перебувають на початковій стадії, водночас вказавши на поглиблення торговельних відносин, доступ до критично важливих сировинних ресурсів та спільні нормативні акти з питань, які глибоко турбують "однодумні" країни, таких як соціальні мережі та захист неповнолітніх.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп пригрозив ЄС новими митами або обмеженням торгівлі.