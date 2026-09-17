Прем'єр Швеції подав у відставку

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон подав у відставку після оголошення результатів виборів, на яких перемогла лівоцентристська опозиція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Незабаром після оголошення результатів виборів прем’єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив, що подав прохання про відставку до спікера парламенту.

"Результати виборів, можливо, створили складні умови для формування наступного уряду, оскільки різні заяви партій, зроблені до дня виборів, можуть стати перешкодою для будь-яких можливих варіантів формування уряду та коаліцій", – заявив Крістерссон у своєму листі до спікера.

Щоб знайти прем’єр-міністра, якого Риксдаг зможе прийняти, необхідна конструктивна відкритість з боку партій у парламенті, зазначив він.

"Щоб ця робота розпочалася негайно, я цим листом прошу звільнити мене з посади прем’єр-міністра", – написав Крістерссон.

Прем’єр-міністр та інші міністри уряду звільняються зі своїх посад, але продовжують виконувати обов'язки до складення присяги новим урядом.

Лідерка партії "Християнські демократи" Ебба Буш зазначила у своїх соціальних мережах, що тепер саме спікер має розпочати процес визначення того, хто сформує новий уряд.

"Я хочу подякувати Ульфу Крістерссону за його керівництво на посаді прем’єр-міністра, який разом з нами та рештою "синьо-жовтої" команди надав Швеції новий напрямок", – заявила вона.

Шведські лівоцентристські опозиційні партії отримали 176 місць під час парламентських виборів, що відбулися в неділю, 13 вересня, тоді як правий блок, що наразі перебуває при владі, здобув 173 місця.

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