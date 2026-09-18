Польські винищувачі піднялись у небо через атаки РФ на Україну
Зранку у п’ятницю, 18 вересня, Польща підняла в небо свої винищувачі на тлі того, як Росія здійснювала чергову атаку на Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Польські військові зазначили, що у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації на тлі російського удару по Україні.
Командування задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.
"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою", – йдеться в повідомленні.
Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування.
Порушень польського повітряного простору не було зафіксовано.
За даними українських Повітряних сил, зранку 18 вересня російські дрони фіксувались, зокрема у Рівненській та Вінницькій областях.
Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.
Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.
Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.
Цього ж дня Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.