Аеропорти Жешува і Любліна третій день поспіль зупиняють роботу через атаки РФ на Україну

У Польщі зранку 18 вересня аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу на тлі російських атак на Україну.

Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення (PANSA), інформує "Європейська правда".

На тлі російських атак на Україну польські Збройні сили підняли в повітря винищувачі, а два польські аеропорти зупинили роботу.

"Аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіасполучення", – йдеться в повідомленні PANSA в Х.

Близько 8:45 за місцевим часом агентство повідомило про відновлення роботи летовищ.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Цього ж дня повідомляли, що аеропорти у Любліні та Жешуві призупинили роботу.

16 вересня у прикордонних областях у Польщі теж піднімали винищувачі та оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів на українські області. Також призупиняли роботу аеропортів Жешува та Любліна.