Аеропорти Жешува і Любліна третій день поспіль зупиняють роботу через атаки РФ на Україну
У Польщі зранку 18 вересня аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу на тлі російських атак на Україну.
Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення (PANSA), інформує "Європейська правда".
На тлі російських атак на Україну польські Збройні сили підняли в повітря винищувачі, а два польські аеропорти зупинили роботу.
"Аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіасполучення", – йдеться в повідомленні PANSA в Х.
Близько 8:45 за місцевим часом агентство повідомило про відновлення роботи летовищ.
Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.
Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.
Цього ж дня повідомляли, що аеропорти у Любліні та Жешуві призупинили роботу.
16 вересня у прикордонних областях у Польщі теж піднімали винищувачі та оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів на українські області. Також призупиняли роботу аеропортів Жешува та Любліна.