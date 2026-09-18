Туск і Зеленський проведуть переговори віч-на-віч на полях саміту у Карпатах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський у п’ятницю проведуть двосторонні переговори на саміті "Карпатської ініціативи".

Як повідомляє RMF24, про це Туск повідомив після прибуття на подію.

Перед початком саміту в українських Карпатах Туск заявив, що приїхав "передусім продемонструвати Україні, що вона – не сам на сам".

"Попереду в України і всіх нас – складні місяці, сповнені викликів, тож у такі часи важливо демонструвати солідарність. Для мене важливо, аби наші українські друзі бачили, що Польща – поруч з ними", – сказав прем’єр Польщі.

Він повідомив, що на полях саміту планується "розмова віч-на-віч" із Зеленським.

"Ми обговоримо участь Польщі в антибалістичній коаліції. У нас запланована довша зустріч віч-на-віч, буде нагода обговорити двосторонні відносини. Але ключова тема, звісно – ширша регіональна співпраця", – сказав Туск.

Планувалися також переговори Туска зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, проте стало відомо, що він в останній момент скасував участь у саміті; Словаччина буде представлена на нижчому рівні.

Президент України Володимир Зеленський вже повідомив про початок саміту та оголосив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Як відомо, з минулих вихідних Росія здійснила низку ударів неподалік кордону України з Польщею. Серед останнього, 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону в районі КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Аеропорти польських Жешува й Любліна вранці 18 вересня третій день поспіль призупиняли роботу через присутність російських ударних засобів у повітряному просторі над заходом України.