Україна ще не передала в ЄС контракти на перехоплювачі Patriot для отримання виплат

Європейська комісія поки не отримала від української сторони підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і тому не може здійснити відповідні виплати з коштів кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Україна ще не передала на розгляд Єврокомісії контракти на перехоплювачі для Patriot, які профінансують через механізм Ukraine Support Loan на загальну суму в 90 млрд євро.

"Patriot (ракети-перехоплювачі. – "ЄП") були схвалені лише минулого тижня, тож те, що нам потрібно зробити, – це отримати контракти. Ми їх не маємо, наскільки мені відомо", – заявив Балаж Уйварі.

Він пояснив, що щойно Єврокомісія отримає контракти, вона "зможе їх вивчити, а потім здійснити виплати, пов'язані з тим конкретним обладнанням" з оборонної частини кредиту, яка має досягти 28,3 млрд євро у 2026 році.

"Але, напевно, це станеться трохи пізніше, оскільки ми щойно затвердили пов'язані з Patriot графіки продукції", – уточнив речник.

Він повідомив, що зараз ЄС здійснює виплати, "які стосуються більш початкових графіків продукції, котрі більше зосереджуються на дронах, ракетах, та (літаках – "ЄП") винищувачах".

Балаж Уйварі підсумував, що з новою виплатою в 3,3 млрд євро на дрони та ракети, виплачені ЄС кошти у 2026 році з оборонної частини кредиту сягнули 11,7 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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