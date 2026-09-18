Укр Рус Eng

Зеленський та президент Румунії в Карпатах обговорили співпрацю між країнами

Новини — П'ятниця, 18 вересня 2026, 17:13 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм румунським візаві Нікушором Даном під час саміту "Карпатської вісімки".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах у п’ятницю, 18 вересня, передає "Європейська правда".

Під час двосторонньої зустрічі президенти обговорили, в яких проєктах країни можуть прискоритися і допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, і, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря", – сказав український президент.

Зеленський подякував Дану за наявність активного діалогу між ними, а також за змістовну співпрацю.

Зеленський раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз. 

Раніше стало відомо, що на зустріч лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Александар Вучич.

Польщу представляє прем’єр Дональд Туск.

На саміті президент Румунії Нікушор Дан заявив, що одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може захист прав національних меншин

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Румунія Війна з РФ
Реклама: