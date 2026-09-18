Зеленський та президент Румунії в Карпатах обговорили співпрацю між країнами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм румунським візаві Нікушором Даном під час саміту "Карпатської вісімки".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах у п’ятницю, 18 вересня, передає "Європейська правда".

Під час двосторонньої зустрічі президенти обговорили, в яких проєктах країни можуть прискоритися і допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, і, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря", – сказав український президент.

Зеленський подякував Дану за наявність активного діалогу між ними, а також за змістовну співпрацю.

Зеленський раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Раніше стало відомо, що на зустріч лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Александар Вучич.

Польщу представляє прем’єр Дональд Туск.

На саміті президент Румунії Нікушор Дан заявив, що одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може захист прав національних меншин.