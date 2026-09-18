Зеленський і Туск у Карпатах обговорили важливість єдності між країнами

Під час саміту "Карпатської вісімки" президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поспілкувалися щодо важливості збереження єдності між країнами.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час зустрічі вони з Туском "говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну".

"Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один (...) Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо", – заявив український президент.

Також вони з Туском поспілкувалися щодо подальшого розвитку "Карпатської ініціативи" й про можливості, які вона може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.

"Звісно, ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі", – додав Зеленський.

Український президент раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Цього дня Зеленський також провів зустрічі з зі своїми сербським та румунським колегами.