Трамп закрив доступ до Білого дому журналістам CNN, Politico і MS NOW

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з негайним набранням чинності забороняє великим ЗМІ – CNN, MS NOW та Politico – доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні фейкових новин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що ЗМІ "не повинні мати можливості постійно публікувати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа або Сполучених Штатів Америки".

"Інші ЗМІ, що поширюють фейкові новини, підуть тим самим шляхом", – написав він, однак не вказав назви подібних медіа.

Як повідомляє dpa, заборона позбавить журналістів, яких вона торкнеться, можливості відвідувати пресконференції та заходи для преси в Овальному кабінеті.

Наразі залишається незрозумілим, наскільки широким буде ця заборона і чи журналістам також буде заборонено літати урядовими рейсами на борту Air Force One.

CNN повідомив, що спочатку не було жодних ознак того, що адміністрація вжила заходів для впровадження заборони. У п’ятницю в другій половині дня її репортери залишалися в Білому домі. MS NOW також повідомило, що його журналісти все ще перебували в Білому домі і що жодних заходів поки що вжито не було.

Видання Politico повідомило агентству dpa, що й надалі об’єктивно висвітлюватиме події у Білому домі та рішуче захищатиме свої права від будь-яких спроб їх обмеження.

Нагадаємо, серія дедалі жорсткіших правил Пентагону для преси зрештою призвела до того, що в жовтні минулого року журналісти з десятків ЗМІ відмовилися від своїх акредитацій у відомстві. На їхнє місце міністерство запропонувало акредитації новій групі переважно правих ЗМІ.

Також Дональд Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; у 2025 році суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.