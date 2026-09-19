Президент Латвії: Європа відстає у сфері дронів і не зможе відбити ракетну атаку

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначає, що війна з використанням дронів в Україні розвивається "блискавично", і що заходи з підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність вже до наступного року.

Про це латвійський президент сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс попередив, що Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, а також наголосив, що більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту.

"Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми", – сказав він.

За словами президента, якщо Росія вирішить запустити кілька ракет по європейській території, "сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися".

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.