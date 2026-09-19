Сибіга: наш спільний європейський дім – не місце для "русскіх домів"

Україна офіційно звернулася до урядів усього світу з проханням визнати загрозу, яку мережа так званих "русскіх домів" становить для їхньої національної безпеки.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга повідомив в Х, передає "Європейська правда".

Міністр попередив, що Росія веде глобальну боротьбу за уми людей за допомогою всеосяжної мережі інструментів та каналів, зокрема "Россотрудничества" та так званих культурних центрів "Русский Дом" ("Російський дім"). За його словами, фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

"Ми схвалюємо заходи, яких вжили владні органи по всій Європі для блокування цих мереж, зокрема в Німеччині, де вчора в Берліні було закрито "Російський дім" після багатьох років згубного впливу", – написав Сибіга.

"Наш спільний європейський дім – не місце для "російських домів", які поширюють військову пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі", – додав він.

Однак, зазначив міністр, деякі з цих центрів дезінформації продовжують діяти щонайменше у семи європейських країнах.

"Україна офіційно звернулася до урядів усього світу з проханням визнати загрозу, яку ця мережа становить для їхньої національної безпеки. Ми навели аргументи на користь обмеження їхньої діяльності та повного закриття", – написав міністр.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла, так само вчинили багато європейських столиць.

В МЗС РФ пригрозили Берліну "гідною відповіддю" та викликали тимчасового повіреного у справах Німеччини в Москві.

Міністерство закордонних справ Росії наказало закрити генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі до 18 вересня. Його співробітникам також було запропоновано покинути країну.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.