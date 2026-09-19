У помешканні співробітника лідерки списку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на виборах до земельного парламенту Берліна Крістін Брінкер поліція провела обшуки.

Про це повідомила прокуратура Берліна, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Обшуки відбулися за кілька днів до виборів у земельний парламент Берліна, де, за даними соціологічних опитувань, "АдН" з показником підтримки близько 20 відсотків іде в рівень з ХДС та Лівою партією.

За даними прокуратури, 48-річного чоловіка підозрювали у порушенні законодавства про вибухові речовини та зброю. Однак після обшуків доказів, які б "підтверджували це звинувачення", виявлено не було. Натомість правоохоронці вилучили інші предмети, які мають пройти криміналістичну експертизу.

Згідно з даними ЗМІ, у помешканні чоловіка слідчі виявили наркотики та нацистські сувеніри.

В "АдН" вже прокоментували цю справу. За даними Bild, Крістін Брінкер зазначила, що її співробітник "просто колекціонер", а вона ніколи не мала підстав вважати, що він дотримується таких поглядів.

Місцеві вибори 20 вересня відбудуться у Берліні, а також у землі Мекленбург-Передня Померанія.

Раніше Reuters стало відомо, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.