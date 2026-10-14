ЗМІ: Німеччина наполягатиме на обмеженні ЄС на додатковий імпорт з Китаю

Німеччина буде тиснути на Європейський Союз, щоб той якнайшвидше ввів квоти на додаткові сектори товарів, що імпортуються з Китаю, повторивши обмеження, яке блок планує запровадити щодо гібридних автомобілів.

Про це стало відомо Bloomberg від джерел, обізнаних із ситуацією, передає "Європейська правда".

Німеччина домагатиметься введення ЄС захисних заходів для обмеження імпорту товарів із додаткових секторів, зокрема хімічної промисловості, машинобудування та, можливо, фармацевтики. Захисні заходи дозволяють ЄС обмежувати ввезення продукції з певного сектора у разі різкого зростання імпорту.

Німецький уряд буде тиснути на Європейську комісію, яка відповідає за торговельні питання в блоці, щоб вона підготувала пропозиції до кінця року, повідомили джерела на умовах анонімності.

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі в четвер, щоб обговорити величезний торговельний дефіцит блоку з Китаєм, який у вересні досяг рекордних 34,8 млрд доларів. Вони обговорять способи запобігання тому, щоб Китай заполонював континент субсидованими, дешевими товарами, які підривають місцеву промисловість – ці зусилля повинні виходити далеко за межі заходів щодо гібридних автомобілів.

Переговори між Пекіном і Брюсселем минулого тижня завершилися укладенням 16-пунктної угоди, що охоплює торгівлю та інвестиції, контроль за експортом і права інтелектуальної власності. ЄС заявив, що встановить обмеження у 350 000 на кількість китайських гібридних автомобілів, які можуть в’їжджати до блоку, що є перемогою для вітчизняної автомобільної промисловості ЄС.

За словами офіційних осіб, уряд Німеччини привітав цю угоду як позитивний сигнал і крок у правильному напрямку. Однак Берлін розглядає угоду щодо гібридних автомобілів як перший крок у вирішенні проблеми торговельного дефіциту ЄС з Китаєм.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявляли, що Європейська комісія потребує повноважень, щоб набагато швидше реагувати на торгівельні загрози.

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.

Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС для боротьби з напливом дешевих і не завжди безпечних товарів з Китаю.