Керівник Google у Фінляндії вибачився за вирубку лісів на місцях розташування центрів обробки даних

Керівник філії Google у Фінляндії Антті Ярвінен вибачився за масштабну вирубку лісів на територіях центрів обробки даних компанії в Мухосі та Каяані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Компанія Google зазнала критики після того, як Фінська асоціація охорони природи звинуватила її в незаконній вирубці лісів у Мухосі та Каяані без необхідних оцінок впливу на довкілля. У Мухосі було вирубано 330 гектарів лісу, а в Каяані – трохи менше 200 гектарів. Минулого тижня Фінське наглядове агентство (LVV) наказало Google призупинити роботи на місцях будівництва центрів обробки даних.

Ярвінен заявив, що Google та її дочірня компанія діяли відповідно до свого розуміння законодавства. Він зазначив, що проєкти реалізовувалися у співпраці з органами влади та експертами.

Google неодноразово стверджувала, що влада була поінформована про її плани щодо вирубки лісів. Однак, коли Ярвінена запитали, які саме органи влади, на думку компанії, були проінформовані та як виникло таке розуміння, той відмовився їх називати.

Ярвінен також заперечив, що Google прискорювала отримання дозволів, аби випередити екологічну експертизу, зазначивши, що проєкт "реалізовувався досить швидко", але "дуже відкрито, у тісній співпраці з усіма різними партнерами та місцевими органами влади".

Він заперечив, що на нього чинився тиск з-поза меж Фінляндії з метою прискорення процесу. Ярвінен зазначив, що процес екологічної оцінки був невід’ємною частиною розробки проєкту протягом усього часу.

"Мені надзвичайно прикро, що ми опинилися в такій ситуації. Я хочу вибачитися за це", – сказав Ярвінен.

Минулого місяця було оголошено, що технологічний гігант Google інвестує у Фінляндію 13 мільярдів євро.

Нагадаємо, у вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.

Також варто зазначити, що у липні 2026 року Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки.