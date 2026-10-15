У Британії перевіряють резолюцію "зелених" про сіонізм через можливу дискримінацію

Британська Комісія з питань рівності та прав людини (EHRC) звернулася до Партії зелених після ухвалення нею резолюції "сіонізм – це расизм" через побоювання щодо можливої дискримінації євреїв.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Комісія надіслала партії листа, щоб оцінити практичні наслідки резолюції та її потенційний вплив.

У EHRC повідомили, що отримали скарги щодо можливих порушень Закону про рівність 2010 року, зокрема через ризик дискримінації євреїв за їхні переконання.

"Ми отримали скарги щодо ймовірних протиправних дій відповідно до Закону про рівність 2010 року, зокрема занепокоєння щодо того, що після ухвалення резолюції євреї можуть зазнати дискримінації через свої переконання", – сказав речник комісії.

За його словами, скарги наразі розглядають, а в разі необхідності регулятор вживатиме відповідних заходів. У комісії також визнали, що після ухвалення резолюції багато євреїв можуть почуватися вразливими.

EHRC наголосила, що політичні партії зобов'язані дотримуватися законодавства про рівність і запобігати дискримінації за ознаками раси, релігії чи переконань.

Також регулятор зазначив, що партіям варто переглядати свої політики та практики, щоб виявляти потенційні ризики дискримінації, утисків або переслідувань.

Водночас у комісії підкреслили, що відповідність резолюції "зелених" законодавству, ймовірно, залежатиме від того, як її застосовуватимуть на практиці.

Нагадаємо, "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених Заку Поланскі в’їзд до країни.

А прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем виключив партнерство Лейбористської партії з Партією зелених після ухвалення резолюції.